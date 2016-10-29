Міністр інфраструктури задекларував торговий знак своєї дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян задекларував торгову марку і 160 тис. доларів готівкою. Про це УНН повідомляє з посиланням на його декларацію в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
У власності В.Омеляна та його дружини є три квартири у столиці, також В.Омелян має земельну ділянку у Львівській області та гараж у Львові. Дружина міністра орендує офіс у Києві (площею 86,1 кв. м.).
Міністр задекларував ювелірні прикраси – сережки та каблучку з дімантом.
Також в е-декларації В.Омеляна вказано наявність 160 тис. доларів і 25 тис. євро готівкових коштів. Згідно з декларацією, зарплата В.Омеляна за 2015 рік становила 120 870 гривень.
У декларації також вказаний рядок – "Торгова марка чи комерційне найменування", а саме знак для товарів і послуг №138544, який належить дружині міністра Світлані Бевзі.