Министр инфраструктуры задекларировал торговый знак своей жены

В собственности В.Омеляна и его жены есть три квартиры в столице, также В.Омелян имеет земельный участок во Львовской области и гараж во Львове. Жена министра арендует офис в Киеве (площадью 86,1 кв. м.).

Министр задекларировал ювелирные украшения - серьги и кольцо с бриллиантом.

Также в электронной декларации В.Омеляна указано наличие 160 тыс. долларов и 25 тыс. евро наличных средств. Согласно декларации, зарплата В.Омеляна за 2015 год составила 120 870 гривен.

В декларации также указан строка - "Торговая марка или коммерческое наименование", а именно знак для товаров и услуг №138544, принадлежащий жене министра Светлана Бевза.