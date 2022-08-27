Міністр енергетики України підтримав заяву Ілона Маска проти закриття АЕС

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Ілон Маск заявив, що країни повинні збільшити виробництво атомної енергії. На його думку, закривати їх безумно з точки зору національної безпеки та шкідливо для навколишнього середовища. У відповідь на твіт Маска висловився міністр енергетики України.

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«Ми теж у це віримо. Ядерна енергетика є ключовим елементом глобальної енергетичної безпеки», – написав Галущенко.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що ситуація на ЗАЕС залишається дуже ризикованою та небезпечною. Повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знову поставлять станцію за крок від катастрофи.