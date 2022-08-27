Министр энергетики Украины поддержал заявление Илона Маска против закрытия АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко согласился с заявлением американского миллиардера Илона Маска, выступившего против сокращения атомной энергетики. Об этом он написал в своем Твиттере, передает УНН.
Детали
Илон Маск заявил, что страны должны увеличить производство атомной энергии. По его мнению, закрывать их безумно с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды. В ответ на твит Маска высказался министр энергетики Украины.
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«Мы тоже в это верим. Ядерная энергетика является ключевым элементом глобальной энергетической безопасности», – написал Галущенко.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС остается очень рискованной и опасной. Повторение вчерашних событий, то есть любое отключение станции от сети, любые действия россии, которые могут спровоцировать отключение реакторов, снова поставят станцию в шаге от катастрофы.