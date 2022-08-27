Министр энергетики Украины поддержал заявление Илона Маска против закрытия АЭС

Детали

Илон Маск заявил, что страны должны увеличить производство атомной энергии. По его мнению, закрывать их безумно с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды. В ответ на твит Маска высказался министр энергетики Украины.

Цитата

«Мы тоже в это верим. Ядерная энергетика является ключевым элементом глобальной энергетической безопасности», – написал Галущенко.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС остается очень рискованной и опасной. Повторение вчерашних событий, то есть любое отключение станции от сети, любые действия россии, которые могут спровоцировать отключение реакторов, снова поставят станцию ​​в шаге от катастрофы.