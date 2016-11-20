Міністерство оборони України та Канади готові підписати Угоду про співробітництво
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Міністр оборони Канади Харджит Сежан заявив під час зустрічі з українською делегацією на Міжнародному форумі в Галіфаксі про готовність найближчим часом підписати Угоду про співробітництво між міністерствами оборони України і Канади . Про це повідомляє урядовий портал, передає УНН.
“Міністр Харджит Сежан повідомив Іванні Климпуш-Цинцадзе про те, що робота над Угодою про співробітництво між міністерствами оборони України і Канади завершена і надалі міністри оборони двох країн будуть шукати найближчу можливість для підписання цього документу. Це базовий документ, який закладає підстави для подальшого поглибленого співробітництва в різних сферах оборони: починаючи з тренувальних місій і закінчуючи військовою доктриною та документами стратегічного характеру”, — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що під час зустрічі сторони обговорили питання продовження канадської тренувальної місії “Unifire”, у рамках якої 200 канадських військовослужбовців зараз тренують українських солдатів і офіцерів на Яворівському полігоні і в Кам’янець-Подільському тренувальному центрі. Канадська сторона запевнила, що вона наразі відпрацьовує оптимальний формат продовження цієї місії після 31 березня, зазначивши, що оновлений формат має якнайкраще відповідати нагальним потребам Збройних Сил України.
Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка очолила українську делегацію, подякувала Канаді за її підтримку і співпрацю, на що Х.Сежан відповів, що Канада повністю підтримує Україну і її прагнення до реформ.
“Ви можете бути впевненими в тому, що Канада підтримує Україну... Я був дуже вражений реформою поліції під час візиту в Україну. Особливо позитивною реакцією людей”, — відповів він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про ратифікацію зони вільної торгівлі між Україною і Канадою та визначив його як невідкладний для розгляду.