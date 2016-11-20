Министерства обороны Украины и Канады готовы подписать Соглашение о сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Министр обороны Канады Харджит Сежан заявил во время встречи с украинской делегацией на Международном форуме в Галифаксе о готовности в ближайшее время подписать Соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны Украины и Канады. Об этом сообщает правительственный портал, передает УНН.
"Министр Харджит Сежан сообщил Иванне Климпуш-Цинцадзе о том, что работа над Соглашением о сотрудничестве между министерствами обороны Украины и Канады завершена и в дальнейшем министры обороны двух стран будут искать ближайшую возможность для подписания этого документа. Это базовый документ, который закладывает основы для дальнейшего углубленного сотрудничества в различных сферах обороны: начиная с тренировочных миссий и заканчивая военной доктриной и документами стратегического характера", - говорится в сообщении.
Также известно, что во время встречи стороны обсудили вопросы продолжения канадской тренировочной миссии "Unifire", в рамках которой 200 канадских военнослужащих сейчас тренируют украинских солдат и офицеров на Яворовском полигоне и в Каменец-Подольском тренировочном центре. Канадская сторона заверила, что она сейчас отрабатывает оптимальный формат продолжения этой миссии после 31 марта, отметив, что обновленный формат должен наилучшим образом соответствовать насущным потребностям Вооруженных Сил Украины.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая возглавила украинскую делегацию, поблагодарила Канаду за ее поддержку и сотрудничество, на что Х.Сежан ответил, что Канада полностью поддерживает Украину и ее стремление к реформам.
"Вы можете быть уверенными в том, что Канада поддерживает Украину... Я был очень впечатлен реформой полиции во время визита в Украину. Особенно положительной реакцией людей", - сказал он.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о ратификации зоны свободной торговли между Украиной и Канадой и определил его как неотложный для рассмотрения.