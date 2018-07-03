Мінінфраструктури розробить рейтинг авіакомпаній і туроператорів України

“До кінця цього тижня ми плануємо розмістити на сайті рейтинги авіакомпаній та туроператорів”, — повідомив В.Омелян.

Як повідомляв УНН, станом на 11:45 за Києвом з Тунісу вилетіли останні два літаки з громадянами України, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника не могли залишити країну.

Нагадаємо, українські туристи не могли повернутись з Тунісу додому.