Мінінфраструктури розробить рейтинг авіакомпаній і туроператорів України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Міністерство інфраструктури України до кінця цього тижня розробить рейтинг українських авіакомпаній та туристичних операторів. Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
“До кінця цього тижня ми плануємо розмістити на сайті рейтинги авіакомпаній та туроператорів”, — повідомив В.Омелян.
Як повідомляв УНН, станом на 11:45 за Києвом з Тунісу вилетіли останні два літаки з громадянами України, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника не могли залишити країну.
Нагадаємо, українські туристи не могли повернутись з Тунісу додому.