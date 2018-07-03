Два останні рейси з українцями вилетіли з Тунісу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Станом на 11:45 за Києвом з Тунісу вилетіли останні два літаки з громадянами України, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника не могли залишити країну. Про це в коментарі УНН повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
“Щойно вилетіли два рейси з Туніса на Київ з 172 та 174 туристами відповідно”, — повідомив В.Кирилич.
За його словами, ці два — останні з п’яти рейсів з українськими туристами, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника залишились у Тунісі.
Як повідомляв УНН, 2 липня з Тунісу вилетів перший літак із українськими туристами, які застрягли в аеропорті.
Нагадаємо, українські туристи не могли повернутись з Тунісу додому.