Два останні рейси з українцями вилетіли з Тунісу

“Щойно вилетіли два рейси з Туніса на Київ з 172 та 174 туристами відповідно”, — повідомив В.Кирилич.

За його словами, ці два — останні з п’яти рейсів з українськими туристами, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника залишились у Тунісі.

Як повідомляв УНН, 2 липня з Тунісу вилетів перший літак із українськими туристами, які застрягли в аеропорті.

Нагадаємо, українські туристи не могли повернутись з Тунісу додому.