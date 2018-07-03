Два последних рейса с украинцами вылетели из Туниса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. По состоянию на 11:45 по Киеву из Туниса вылетели последние два самолета с гражданами Украины, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика не могли покинуть страну. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"Только что вылетели два рейса из Туниса на Киев с 172 и 174 туристами соответственно", - сообщил В.Кирилич.
По его словам, эти два - последние из пяти рейсов с украинскими туристами, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика остались в Тунисе.
Как сообщал УНН, 2 июля из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами, которые застряли в аэропорту.
Напомним, украинские туристы не могли вернуться из Туниса домой.