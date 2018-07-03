Два последних рейса с украинцами вылетели из Туниса

"Только что вылетели два рейса из Туниса на Киев с 172 и 174 туристами соответственно", - сообщил В.Кирилич.

По его словам, эти два - последние из пяти рейсов с украинскими туристами, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика остались в Тунисе.

Как сообщал УНН, 2 июля из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами, которые застряли в аэропорту.

Напомним, украинские туристы не могли вернуться из Туниса домой.