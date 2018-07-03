Два последних рейса с украинцами вылетели из Туниса

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 72269 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109709 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130790 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137845 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173881 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154674 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142066 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130568 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 185000 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118377 просмотра

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Два последних рейса с украинцами вылетели из Туниса

Два последних рейса с украинцами вылетели из Туниса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. По состоянию на 11:45 по Киеву из Туниса вылетели последние два самолета с гражданами Украины, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика не могли покинуть страну. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Только что вылетели два рейса из Туниса на Киев с 172 и 174 туристами соответственно", - сообщил В.Кирилич.

По его словам, эти два - последние из пяти рейсов с украинскими туристами, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика остались в Тунисе.

Как сообщал УНН, 2 июля из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами, которые застряли в аэропорту.

Напомним, украинские туристы не могли вернуться из Туниса домой.

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