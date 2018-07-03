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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 76156 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110536 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131570 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138559 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174759 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154934 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142270 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130586 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 185713 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118381 просмотра

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Мининфраструктуры разработает рейтинг авиакомпаний и туроператоров Украины

Мининфраструктуры разработает рейтинг авиакомпаний и туроператоров Украины

Киев  •  УНН

 • 12400 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины до конца этой недели разработает рейтинг украинских авиакомпаний и туристических операторов. Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"До конца этой недели мы планируем разместить на сайте рейтинги авиакомпаний и туроператоров", - сообщил В.Омелян.

Как сообщал УНН, по состоянию на 11:45 по Киеву из Туниса вылетели последние два самолета с гражданами Украины, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика не могли покинуть страну.

Напомним, украинские туристы не могли вернуться из Туниса домой.

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