Мининфраструктуры разработает рейтинг авиакомпаний и туроператоров Украины

"До конца этой недели мы планируем разместить на сайте рейтинги авиакомпаний и туроператоров", - сообщил В.Омелян.

Как сообщал УНН, по состоянию на 11:45 по Киеву из Туниса вылетели последние два самолета с гражданами Украины, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика не могли покинуть страну.

Напомним, украинские туристы не могли вернуться из Туниса домой.