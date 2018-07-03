Мининфраструктуры разработает рейтинг авиакомпаний и туроператоров Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины до конца этой недели разработает рейтинг украинских авиакомпаний и туристических операторов. Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"До конца этой недели мы планируем разместить на сайте рейтинги авиакомпаний и туроператоров", - сообщил В.Омелян.
Как сообщал УНН, по состоянию на 11:45 по Киеву из Туниса вылетели последние два самолета с гражданами Украины, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика не могли покинуть страну.
Напомним, украинские туристы не могли вернуться из Туниса домой.