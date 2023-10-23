Міненерго: через ворожий обстріл ТЕС на Донеччині знеструмлювалися три шахти, живлення вже повернули
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу ТЕС на Донеччині знеструмлювалися три шахти та понад 7 тисяч споживачів, усіх уже заживлено. Про це повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.
Цитата
"Учора внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС на Донеччині. Залишилися без електропостачання три вугільні шахти та 7,5 тис. споживачів. Усіх уже заживлено", - ідеться у повідомленні Міненерго.
Деталі
Як повідомляється, також ворог завдав ракетного удару по ще одній шахті на Донеччині. Люди не постраждали, обладнання зазнало пошкоджень, наразі шахта не працює. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися понад 5 тисяч споживачів у Дніпропетровській області, майже 20 тисяч - у Кіровоградській, 12 тисяч - у Харківській. Також були порушення руху потягів. Наразі всіх заживлено.
Через техпорушення залишаються без світла в Чернігівській області 1,6 тис. абонентів, у Запорізькій – понад 700 споживачів.
За даними Укренерго, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 443 населені пункти.
Генерація
"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів", - повідомили у Міненерго.
В Укренерго повідомили, що компанія "не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів; ліміти споживання не запроваджувались".
Як повідомляється, тривають ремонти, через виявлену несправність обладнання вийшов в аварійний ремонт гідроагрегат ГАЕС, який було пошкоджено під час обстрілів минулої зими.
Експорт/імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 1 024 МВт-год. Експорт до Словаччини та Молдови – 234,00 МВт-год, повідомили у Міненерго.
За даними Укренерго, сьогодні імпорт електроенергії здійснюється в вечірні години зі Словаччини та Молдови, загальний обсяг 78 МВт-год. Експорт здійснюється до Словаччини та Молдови в нічні та денні години з загальним обсягом 2 237 МВт-год.
ЗАЕС
"Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 15,69 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні Міненерго.