ДТЕК: ворог обстріляв теплоелектростанцію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У компанії ДТЕК у понеділок повідомили про здійснений напередодні ворожий обстріл однієї з теплоелектростанцій, передає УНН.
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"Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Учора ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК", - ідеться у повідомленні ДТЕК у Telegram.
Як зазначається, обійшлося без постраждалих.
"Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", - сказано у повідомленні ДТЕК.
Нагадаємо
За даними голови МВС Ігоря Клименка, цієї ночі ворог завдав 19 обстрілів по території України, у Донецькій області близько 22:00 російські військові атакували об'єкт інфраструктури.