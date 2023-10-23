ДТЭК: враг обстрелял теплоэлектростанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В компании ДТЭК в понедельник сообщили о совершенном накануне вражеском обстреле одной из теплоэлектростанций, передает УНН.
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"Враг продолжает осуществлять террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. Вчера вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram.
Как отмечается, обошлось без пострадавших.
"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", - сказано в сообщении ДТЭК.
Напомним
По данным главы МВД Игоря Клименко, этой ночью враг совершил 19 обстрелов по территории Украины, в Донецкой области около 22:00 российские военные атаковали объект инфраструктуры.