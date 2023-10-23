Минэнерго: из-за вражеского обстрела ТЭС в Донецкой области обесточивались три шахты, питание уже вернули
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В результате вражеского обстрела ТЭС в Донецкой области обесточивались три шахты и более 7 тысяч потребителей, все уже заживлены. Об этом сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.
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"Вчера в результате обстрела было повреждено оборудование одной из ТЭС в Донецкой области. Остались без электроснабжения три угольных шахты и 7,5 тыс. потребителей. Все уже заживлены", - говорится в сообщении Минэнерго.
Детали
Как сообщается, также враг нанес ракетный удар по еще одной шахте в Донецкой области. Люди не пострадали, оборудование получило повреждения, пока шахта не работает. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
В результате технологических нарушений за прошедшие сутки временно обесточивались более 5 тысяч потребителей в Днепропетровской области, почти 20 тысяч - в Кировоградской, 12 тысяч - в Харьковской. Также были нарушения движения поездов. Сейчас все заживлены.
Из-за тех нарушений остаются без света в Черниговской области 1,6 тыс. абонентов, в Запорожской – более 700 потребителей.
По данным Укрэнерго, из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 443 населенных пункта.
Генерация
"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - сообщили в Минэнерго.
В Укрэнерго сообщили, что компания "не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов; лимиты потребления не вводились".
Как сообщается, продолжаются ремонты, из-за обнаруженной неисправности оборудования вышел в аварийный ремонт гидроагрегат ГАЭС, который был поврежден во время обстрелов минувшей зимой.
Экспорт/импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 1024 МВт-час. Экспорт в Словакию и Молдову – 234,00 МВт-час, сообщили в Минэнерго.
По данным Укрэнерго, сегодня импорт электроэнергии осуществляется в вечерние часы из Словакии и Молдовы, общий объем 78 МВт-час. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в ночные и дневные часы с общим объемом 2237 МВт-час.
ЗАЭС
"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 15,69 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении Минэнерго.