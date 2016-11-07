Мінекономрозвитку спрогнозувало скорочення експорту на рівні 8,7% у січні-вересні

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 22115 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 44495 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67302 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137816 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200964 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191058 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211692 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196919 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152317 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153097 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
95 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Ринок експорту в Україні продовжує зростати попри війну з рф - Свириденко

2 квітня, 15:37 • 23307 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54559 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24455 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25722 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33358 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479739 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316646 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378869 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490644 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734926 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124036 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183653 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126449 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161305 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184490 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Мінекономрозвитку спрогнозувало скорочення експорту на рівні 8,7% у січні-вересні

Мінекономрозвитку спрогнозувало скорочення експорту на рівні 8,7% у січні-вересні

Київ • УНН

 • 6731 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує скорочення експорту на рівні 8,7% за підсумками дев'яти місяців поточного року, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"З урахуванням офіційних даних Держстату та оперативних даних ДФС за вересень поточного року, очікуємо, що за підсумками 9 місяців 2016 року скорочення експорту буде становити на рівні 8,7%", - йдеться у повідомленні.

Згідно з прогнозом, у вересні 2016 року порівняно з вереснем 2015 року значно скоротяться обсяги експорту товарів до Російської Федерації (-145,1 млн дол.), Китаю (-55,4 млн дол.), Саудівської Аравії (-55,0 млн дол.), Єгипту (-48,0 млн дол.), Швейцарії (-33,1 млн дол.), Японії (-27,7 млн дол.), Таїланду (-24,7 млн дол.), Туреччини (-24,3 млн дол.), Джібуті (-19,9 млн дол.), Малайзії (-18,6 млн дол.), Лівії (-13,7 млн дол.), Казахстану (-12,7 млн дол.), Ефіопії (-10,6 млн дол.).

У той же час, як очікують у МЕРТ, відбудеться нарощування поставок до Індії (+68,6 млн дол.), країн Європейського Союзу (+49,0 млн дол.), Марокко (+35,7 млн дол.), Лівану (+23,6 млн дол.), Алжиру (+19,6 млн дол.), Філіппін (+17,6 млн дол.), Бангладешу (+17,3 млн дол.), Нігерії (+15,5 млн дол.) та Білорусі (+13,4 млн дол.).

Повідомляється, що серед товарів у вересні 2016 року порівняно з вереснем 2015 року найбільше скоротяться поставки зернових культур (на 74,7 млн дол.), продуктів неорганічної хімії (на 52,2 млн дол.), руди, шлаку та золи (на 51,3 млн дол.), перлів та дорогоцінного каміння (на 33,4 млн дол.), чорних металів (на 27,1 млн дол.), реакторів, котлів, машин та обладнання (на 24,6 млн дол.), насіння і плодів олійних рослин (на 22,7 млн дол.).

При цьому, як прогнозується, зростуть поставки жирів, олій, готових харчових продуктів (на 55,5 млн дол.), цукру і кондитерських виробів (на 19,2 млн дол.), електричних машин та обладнання (на 19,1 млн дол.), одягу текстильного (на 5,5 млн дол.), фармацевтичної продукції (на 4,7 млн дол.), меблів, постільних речей, світильників (на 3,9 млн дол.), літальних та космічних апаратів (на 3,9 млн дол.), м’яса та їстівних субпродуктів (на 3,1 млн дол.), деревини і виробів з деревини (на 3,0 млн дол.), солі, сірки, землі та каміння (на 3,0 млн дол.), взуття, гетрів та їх частин (на 3,0 млн дол.), овочів та бульбоплодів (на 2,5 млн дол.).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$82,522.60
Золото
$3,174.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,795.92