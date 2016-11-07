Мінекономрозвитку спрогнозувало скорочення експорту на рівні 8,7% у січні-вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує скорочення експорту на рівні 8,7% за підсумками дев'яти місяців поточного року, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"З урахуванням офіційних даних Держстату та оперативних даних ДФС за вересень поточного року, очікуємо, що за підсумками 9 місяців 2016 року скорочення експорту буде становити на рівні 8,7%", - йдеться у повідомленні.
Згідно з прогнозом, у вересні 2016 року порівняно з вереснем 2015 року значно скоротяться обсяги експорту товарів до Російської Федерації (-145,1 млн дол.), Китаю (-55,4 млн дол.), Саудівської Аравії (-55,0 млн дол.), Єгипту (-48,0 млн дол.), Швейцарії (-33,1 млн дол.), Японії (-27,7 млн дол.), Таїланду (-24,7 млн дол.), Туреччини (-24,3 млн дол.), Джібуті (-19,9 млн дол.), Малайзії (-18,6 млн дол.), Лівії (-13,7 млн дол.), Казахстану (-12,7 млн дол.), Ефіопії (-10,6 млн дол.).
У той же час, як очікують у МЕРТ, відбудеться нарощування поставок до Індії (+68,6 млн дол.), країн Європейського Союзу (+49,0 млн дол.), Марокко (+35,7 млн дол.), Лівану (+23,6 млн дол.), Алжиру (+19,6 млн дол.), Філіппін (+17,6 млн дол.), Бангладешу (+17,3 млн дол.), Нігерії (+15,5 млн дол.) та Білорусі (+13,4 млн дол.).
Повідомляється, що серед товарів у вересні 2016 року порівняно з вереснем 2015 року найбільше скоротяться поставки зернових культур (на 74,7 млн дол.), продуктів неорганічної хімії (на 52,2 млн дол.), руди, шлаку та золи (на 51,3 млн дол.), перлів та дорогоцінного каміння (на 33,4 млн дол.), чорних металів (на 27,1 млн дол.), реакторів, котлів, машин та обладнання (на 24,6 млн дол.), насіння і плодів олійних рослин (на 22,7 млн дол.).
При цьому, як прогнозується, зростуть поставки жирів, олій, готових харчових продуктів (на 55,5 млн дол.), цукру і кондитерських виробів (на 19,2 млн дол.), електричних машин та обладнання (на 19,1 млн дол.), одягу текстильного (на 5,5 млн дол.), фармацевтичної продукції (на 4,7 млн дол.), меблів, постільних речей, світильників (на 3,9 млн дол.), літальних та космічних апаратів (на 3,9 млн дол.), м’яса та їстівних субпродуктів (на 3,1 млн дол.), деревини і виробів з деревини (на 3,0 млн дол.), солі, сірки, землі та каміння (на 3,0 млн дол.), взуття, гетрів та їх частин (на 3,0 млн дол.), овочів та бульбоплодів (на 2,5 млн дол.).