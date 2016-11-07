Минэкономразвития спрогнозировало сокращение экспорта на уровне 8,7% в январе-сентябре

"С учетом официальных данных Госкомстата и оперативных данных ГФС за сентябрь текущего года, ожидаем, что по итогам 9 месяцев 2016 г. сокращение экспорта будет составлять на уровне 8,7%", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года значительно сократятся объемы экспорта товаров в Российскую Федерацию (-145,1 млн долл.), Китай (-55,4 млн долл.), Саудовскую Аравию (-55,0 млн долл.), Египет (-48,0 млн долл.), Швейцарию (-33,1 млн долл.), Японию (-27,7 млн долл.), Таиланд (-24,7 млн долл.), Турцию ( -24,3 млн долл.), Джибути (-19,9 млн долл.), Малайзию (-18,6 млн долл.), Ливию (-13,7 млн долл.), Казахстан (-12,7 млн долл.), Эфиопию (-10,6 млн долл.).

В то же время, как ожидают в МЭРТ, произойдет наращивание поставок в Индию (+68,6 млн долл.), страны Европейского Союза (+49,0 млн долл.), Марокко (+35,7 млн долл.), Ливан (+23,6 млн долл.), Алжир (+19,6 млн долл.), Филиппины (+17,6 млн долл.), Бангладеш (+17,3 млн долл.), Нигерию (+15,5 млн долл.) и Беларусь (+13,4 млн долл.).

Сообщается, что среди товаров в сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года больше всего сократятся поставки зерновых культур (на 74,7 млн долл.), продуктов неорганической химии (на 52,2 млн долл.), руды, шлака и золы (на 51,3 млн долл.), жемчуга и драгоценных камней (на 33,4 млн долл.), черных металлов (на 27,1 млн долл.), реакторов, котлов, машин и оборудования (на 24,6 млн долл.), семян и плодов масличных растений (на 22,7 млн долл.).

При этом, как прогнозируется, возрастут поставки жиров, масел, готовых пищевых продуктов (на 55,5 млн долл.), сахара и кондитерских изделий (на 19,2 млн долл.), электрических машин и оборудования (на 19,1 млн долл.), одежды текстильной (на 5,5 млн долл.), фармацевтической продукции (на 4,7 млн долл.), мебели, постельных принадлежностей, светильников (на 3,9 млн долл.), летательных и космических аппаратов (на 3,9 млн долл.), мяса и съедобных субпродуктов (на 3,1 млн долл.), древесины и изделий из древесины (на 3,0 млн долл.), соли, серы, земли и камней (на 3,0 млн долл.), обуви, гетр и их частей (на 3,0 млн долл.), овощей и клубнеплодов (на 2,5 млн долл.).