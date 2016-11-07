Минэкономразвития спрогнозировало сокращение экспорта на уровне 8,7% в январе-сентябре

ukru
15 марта, 19:03 • 112472 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158836 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133242 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126103 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110217 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104174 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100569 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131546 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130520 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127704 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 38274 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 32768 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 64510 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

12:25 • 27181 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

13:01 • 21982 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 131546 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 131151 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 266937 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 296065 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 232169 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 16126 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107919 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130520 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113724 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130878 просмотра
Актуальное
Минэкономразвития спрогнозировало сокращение экспорта на уровне 8,7% в январе-сентябре

Минэкономразвития спрогнозировало сокращение экспорта на уровне 8,7% в январе-сентябре

Киев • УНН

 • 6730 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует сокращение экспорта на уровне 8,7% по итогам девяти месяцев текущего года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С учетом официальных данных Госкомстата и оперативных данных ГФС за сентябрь текущего года, ожидаем, что по итогам 9 месяцев 2016 г. сокращение экспорта будет составлять на уровне 8,7%", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года значительно сократятся объемы экспорта товаров в Российскую Федерацию (-145,1 млн долл.), Китай (-55,4 млн долл.), Саудовскую Аравию (-55,0 млн долл.), Египет (-48,0 млн долл.), Швейцарию (-33,1 млн долл.), Японию (-27,7 млн долл.), Таиланд (-24,7 млн долл.), Турцию ( -24,3 млн долл.), Джибути (-19,9 млн долл.), Малайзию (-18,6 млн долл.), Ливию (-13,7 млн долл.), Казахстан (-12,7 млн долл.), Эфиопию (-10,6 млн долл.).

В то же время, как ожидают в МЭРТ, произойдет наращивание поставок в Индию (+68,6 млн долл.), страны Европейского Союза (+49,0 млн долл.), Марокко (+35,7 млн долл.), Ливан (+23,6 млн долл.), Алжир (+19,6 млн долл.), Филиппины (+17,6 млн долл.), Бангладеш (+17,3 млн долл.), Нигерию (+15,5 млн долл.) и Беларусь (+13,4 млн долл.).

Сообщается, что среди товаров в сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года больше всего сократятся поставки зерновых культур (на 74,7 млн долл.), продуктов неорганической химии (на 52,2 млн долл.), руды, шлака и золы (на 51,3 млн долл.), жемчуга и драгоценных камней (на 33,4 млн долл.), черных металлов (на 27,1 млн долл.), реакторов, котлов, машин и оборудования (на 24,6 млн долл.), семян и плодов масличных растений (на 22,7 млн долл.).

При этом, как прогнозируется, возрастут поставки жиров, масел, готовых пищевых продуктов (на 55,5 млн долл.), сахара и кондитерских изделий (на 19,2 млн долл.), электрических машин и оборудования (на 19,1 млн долл.), одежды текстильной (на 5,5 млн долл.), фармацевтической продукции (на 4,7 млн долл.), мебели, постельных принадлежностей, светильников (на 3,9 млн долл.), летательных и космических аппаратов (на 3,9 млн долл.), мяса и съедобных субпродуктов (на 3,1 млн долл.), древесины и изделий из древесины (на 3,0 млн долл.), соли, серы, земли и камней (на 3,0 млн долл.), обуви, гетр и их частей (на 3,0 млн долл.), овощей и клубнеплодов (на 2,5 млн долл.).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы