Мінекономрозвитку назвало перспективні галузі співпраці з Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Україна і Китай мають перспективу у співпраці в галузі промисловості, агросекторі, сфері туризму, поєднанні інноваційних хабів та IT-галузей. Про це заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України - торговий представник України Наталя Микольська під час відкриття форуму “Ukraine Silk Road Forum 2016”, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
"Перспективні галузі співпраці між Україною та Китаєм - це промисловість, сільське господарство, туризм, поєднання інноваційних хабів та IT-галузей", - зазначила Н.Микольська, яку цитує прес-служба у Twitter.
При цьому вона назвала надзвичайно важливим розвиток стратегічної співпраці між Україною та Китаєм та плідний міжурядовий діалог.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко зазначив, що Україна має закріпити геополітичну позицію першої європейської країни на новому "Шовковому шляху".