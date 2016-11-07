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15 марта, 19:03 • 112469 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158833 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133241 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126102 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110217 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104174 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100569 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Минэкономразвития назвало перспективные сферы сотрудничества с Китаем

Минэкономразвития назвало перспективные сферы сотрудничества с Китаем

Киев • УНН

 • 5883 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина и Китай имеют перспективу в сотрудничестве в области промышленности, агросекторе, сфере туризма, сочетании инновационных хабов и IT-отраслей. Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Украины Наталья Мыкольская во время открытия форума "Ukraine Silk Road Forum 2016", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

"Перспективные направления сотрудничества между Украиной и Китаем - это промышленность, сельское хозяйство, туризм, сочетание инновационных хабов и IT-отраслей", - отметила Н.Мыкольская, которую цитирует пресс-служба в Twitter.

При этом она назвала чрезвычайно важным развитие стратегического сотрудничества между Украиной и Китаем и плодотворный межправительственный диалог.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко отметил, что Украина должна закрепить геополитическую позицию первой европейской страны на новом "Шелковом пути".

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