Минэкономразвития назвало перспективные сферы сотрудничества с Китаем

"Перспективные направления сотрудничества между Украиной и Китаем - это промышленность, сельское хозяйство, туризм, сочетание инновационных хабов и IT-отраслей", - отметила Н.Мыкольская, которую цитирует пресс-служба в Twitter.

При этом она назвала чрезвычайно важным развитие стратегического сотрудничества между Украиной и Китаем и плодотворный межправительственный диалог.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко отметил, что Украина должна закрепить геополитическую позицию первой европейской страны на новом "Шелковом пути".