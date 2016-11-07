Минэкономразвития назвало перспективные сферы сотрудничества с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина и Китай имеют перспективу в сотрудничестве в области промышленности, агросекторе, сфере туризма, сочетании инновационных хабов и IT-отраслей. Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Украины Наталья Мыкольская во время открытия форума "Ukraine Silk Road Forum 2016", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
"Перспективные направления сотрудничества между Украиной и Китаем - это промышленность, сельское хозяйство, туризм, сочетание инновационных хабов и IT-отраслей", - отметила Н.Мыкольская, которую цитирует пресс-служба в Twitter.
При этом она назвала чрезвычайно важным развитие стратегического сотрудничества между Украиной и Китаем и плодотворный межправительственный диалог.
Напомним, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко отметил, что Украина должна закрепить геополитическую позицию первой европейской страны на новом "Шелковом пути".