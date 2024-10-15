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Мінекономіки назвало найкращі інноваційні варіанти фінансування розмінування в Україні

Київ • УНН

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ПРООН представила звіт про фінансування розмінування в Україні. Найперспективнішими варіантами визнано випуск тематичних облігацій та державно-приватне партнерство, що поєднує розмінування з розвитком сонячної енергетики.

Мінекономіки назвало найкращі інноваційні варіанти фінансування розмінування в Україні

Найбільш перспективним варіантом щодо фінансування робіт з розмінування територій України є випуск урядом тематичних облігацій або ж державно-приватне партнерство. Про це йдеться у звіті Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) за результатами дослідження на замовлення Міністерства економіки, передає УНН.

Деталі

У відомстві пояснили, що замовили у ПРООН дослідження для виявлення інструментів та механізмів, які можуть мати найбільший потенціал для підтримки протимінної діяльності в Україні.

Дослідження на тему "Посилення фінансування протимінної діяльності в Україні" проводилося з квітня по вересень 2024 року. Експерти дослідили 39 інноваційних фінансових продуктів та механізмів зниження ризиків.

ПРООН прагне впроваджувати інноваційні рішення, які не лише задовольняють нагальні потреби, але й сприяють досягненню довгострокових цілей сталого розвитку України. Поєднуючи протимінну діяльність зі сталими сільськогосподарськими практиками та відновлюваними джерелами енергії, ми можемо сприяти відновленню та стійкості економіки України

- зазначив під час презентації звіту Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

У підсумку експерти виокремили два найбільш перспективні підходи:

  • Випуск Урядом України тематичних облігацій, прив'язаних до сталого розвитку. Половину коштів від облігацій пропонується спрямовувати на очищення та розмінування земель, половину – на ініціативи в межах переходу до сталого сільського господарства. Зокрема, розвитку органічного виробництва озимої пшениці та запровадження системи нульового обробітку ґрунту.
  • Державно-приватне партнерство, орієнтоване на результат, поєднує фінансування розмінування з розвитком сонячної енергетики. Цей механізм передбачає, що приватний сектор інвестуватиме в розчищення території під сонячні електростанції та будівництво сонячних електростанцій, отримуючи при цьому концесії від Уряду України й заохочувальні виплати за результатами від донорів.

Автори звіту Кріс Лафран та Камілла Воллен наголосили, що обидва запропоновані підходи мають потенціал для залучення додаткового фінансування для протимінної діяльності, а також доходів для Уряду України.

Звіт підготовлений за підтримки урядів Нідерландів, Швейцарії та Великої Британії.

Нагадаємо

Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що на обстеження та розмінування територій необхідно 34 млрд доларів. Наразі уряд працює над здешевленням процесу та впровадженням інноваційних підходів до фінансування.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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