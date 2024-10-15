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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минэкономики назвало лучшие инновационные варианты финансирования разминирования в Украине

Минэкономики назвало лучшие инновационные варианты финансирования разминирования в Украине

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 12:19  •  1764 просмотра

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ПРООН представила отчет о финансировании разминирования в Украине. Наиболее перспективными вариантами признаны выпуск тематических облигаций и государственно-частное партнерство, сочетающее разминирование с развитием солнечной энергетики.

Наиболее перспективным вариантом по финансированию работ по разминированию территорий Украины является выпуск правительством тематических облигаций или государственно-частное партнерство. Об этом говорится в отчете Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по результатам исследования по заказу Министерства экономики, передает УНН.

Детали

В ведомстве объяснили, что заказали у ПРООН исследования для выявления инструментов и механизмов, которые могут иметь наибольший потенциал для поддержки противоминной деятельности в Украине.

Исследование на тему «Усиление финансирования противоминной деятельности в Украине» проводилось с апреля по сентябрь 2024 года. Эксперты исследовали 39 инновационных финансовых продуктов и механизмов снижения рисков.

ПРООН стремится внедрять инновационные решения, которые не только удовлетворяют насущные потребности, но и способствуют достижению долгосрочных целей устойчивого развития Украины. Сочетая противоминную деятельность с устойчивыми сельскохозяйственными практиками и возобновляемыми источниками энергии, мы можем способствовать восстановлению и устойчивости экономики Украины

- отметил во время презентации отчета Постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.

В итоге эксперты выделили два наиболее перспективных подхода:

  • Выпуск Правительством Украины тематических облигаций, привязанных к устойчивому развитию. Половину средств от облигаций предлагается направлять на очистку и разминирование земель, половину - на инициативы в рамках перехода к устойчивому сельскому хозяйству. В частности, развития органического производства озимой пшеницы и внедрения системы нулевой обработки почвы.
  • Государственно-частное партнерство, ориентированное на результат, сочетает финансирование разминирования с развитием солнечной энергетики. Этот механизм предусматривает, что частный сектор будет инвестировать в расчистку территории под солнечные электростанции и строительство солнечных электростанций, получая при этом концессии от Правительства Украины и поощрительные выплаты по результатам от доноров.

Авторы отчета Крис Лафран и Камилла Воллен отметили, что оба предложенных подхода имеют потенциал для привлечения дополнительного финансирования для противоминной деятельности, а также доходов для Правительства Украины.

Отчет подготовлен при поддержке правительств Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.

Напомним,

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что на обследование и разминирование территорий необходимо 34 млрд долларов. Сейчас правительство работает над удешевлением процесса и внедрением инновационных подходов к финансированию.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
shveitsariyaШвейцария
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина