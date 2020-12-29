Мінекономіки: проти РФ діє заборона імпорту на 18,5 млрд грн на рік

"Щодо Російської Федерації, запроваджені заходи щодо заборони імпорту на загальну суму 18,5 млрд грн на рік", - йдеться у повідомленні.

При цьому вказано, що у межах захисту національного виробника "наразі застосовується 29 заходів щодо імпорту на орієнтовану вартість 11,7 млрд грн".

Зокрема, забезпечено:



захист інтересів національного товаровиробників на зовнішніх ринках (спрощено доступ на ринки Бразилії - автомобільні шини, Таїланд - прокат, ЄС - металопродукція та інші);



захист українських товаровиробників від зростаючого імпорту та недобросовісної конкуренції, що дало зберегти промислове виробництво в Україні по багатьом позиціям (від машинобудування та металургії до харчової промисловості);



захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері ( щодо експорту лісу, залізничного рухомого складу, нітрату амонію).



"Наразі проводиться 9 розслідувань щодо імпорту продукції на загальну вартість 4,9 млрд грн", - вказали у міністерстві.

Нагадаємо, у листопаді Кабмін продовжив на рік ембарго на російські товари - до 31 грудня 2021 року.

Як повідомляв УНН, Україна на тлі коронакризи втратила майже 7,5% зовнішньої торгівлі - за січень-листопад 2020 року товарообіг України сягнув 92,82 млрд доларів. Дефіцит торгівлі товарами за цей період становив 3,93 млрд доларів, скоротившись більш ніж удвічі у порівнянні з січнем-листопадом минулого року.

За даними Держмитслужби, товарообіг з РФ у 2020 році становив 6,57 млрд дол. Імпорт з РФ - 4,09 млрд дол., а експорт до РФ - 2,48 млрд дол. Дефіцит торгівлі - 1,6 млрд дол. Тоді як товарооборот у 2019 році з РФ становив 10,21 млрд дол. (експорт - 3,26 млрд дол., імпорт - 6,95 млрд дол.), дефіцит торгівлі сягав 3,68 млрд дол.