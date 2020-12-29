Мінекономіки: проти РФ діє заборона імпорту на 18,5 млрд грн на рік

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 11225 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 19986 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 30967 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 54464 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 101682 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 187033 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 210296 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182444 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172735 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115956 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.7м/с
65%
Популярнi новини

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 110676 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 28027 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 56182 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 33939 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 20952 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 21666 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 214404 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 244619 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 332228 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 493324 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 2316 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 3734 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 10353 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 11859 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 56623 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Мінекономіки: проти РФ діє заборона імпорту на 18,5 млрд грн на рік

Київ • УНН

 • 16188 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Наразі з боку України стосовно Російської Федерації запроваджені заходи щодо заборони імпорту на загальну суму 18,5 млрд грн на рік. При цьому в Україні застосовується 29 заходів щодо імпорту на орієнтовану вартість 11,7 млрд грн. Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки, передає УНН.

Мінекономіки: проти РФ діє заборона імпорту на 18,5 млрд грн на рік

"Щодо Російської Федерації, запроваджені заходи щодо заборони імпорту на загальну суму 18,5 млрд грн на рік", - йдеться у повідомленні.

При цьому вказано, що у межах захисту національного виробника "наразі застосовується 29 заходів щодо імпорту на орієнтовану вартість 11,7 млрд грн".

Зокрема, забезпечено:

  • захист інтересів національного товаровиробників на зовнішніх ринках (спрощено доступ на ринки Бразилії - автомобільні шини, Таїланд - прокат, ЄС - металопродукція та інші);
  • захист українських товаровиробників від зростаючого імпорту та недобросовісної конкуренції, що дало зберегти промислове виробництво в Україні по багатьом позиціям (від машинобудування та металургії до харчової промисловості);
  • захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері ( щодо експорту лісу, залізничного рухомого складу, нітрату амонію).

"Наразі проводиться 9 розслідувань щодо імпорту продукції на загальну вартість 4,9 млрд грн", - вказали у міністерстві.

Нагадаємо, у листопаді Кабмін продовжив на рік ембарго на російські товари - до 31 грудня 2021 року.

Як повідомляв УНН, Україна на тлі коронакризи втратила майже 7,5% зовнішньої торгівлі - за січень-листопад 2020 року товарообіг України сягнув 92,82 млрд доларів. Дефіцит торгівлі товарами за цей період становив 3,93 млрд доларів, скоротившись більш ніж удвічі у порівнянні з січнем-листопадом минулого року.

За даними Держмитслужби, товарообіг з РФ у 2020 році становив 6,57 млрд дол. Імпорт з РФ - 4,09 млрд дол., а експорт до РФ - 2,48 млрд дол. Дефіцит торгівлі - 1,6 млрд дол. Тоді як товарооборот у 2019 році з РФ становив 10,21 млрд дол. (експорт - 3,26 млрд дол., імпорт - 6,95 млрд дол.), дефіцит торгівлі сягав 3,68 млрд дол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99