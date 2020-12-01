Україна на тлі коронакризи втратила майже 7,5% зовнішньої торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. За січень-листопад 2020 року товарообіг України сягнув 92,82 млрд доларів, що на 7,44% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Дефіцит торгівлі товарами за цей період становив 3,93 млрд доларів, скоротившись більш ніж удвічі у порівнянні з січнем-листопадом минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держмитслужби.
За цей період в Україну імпортували товарів на 48,38 млрд дол. (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року імпорт зменшився на 5,84 млрд дол. або на 10,77%).
Експортували з України на 44,45 млрд дол. (зменшення експорту у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року становило 1,62 млрд дол. або 3,51%).
До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:
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- зернові — на 8,5 млрд дол.
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- чорні метали — на 7 млрд дол.
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- жири та олії тваринного та рослинного походження — на 5,2 млрд дол.
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Найбільше імпортували до України:
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- палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — 7,2 млрд дол.
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- машини, обладнання і механічні пристрої — 5,2 млрд дол.
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- наземний транспорт, їх частини та обладнання — 4,9 млрд дол.
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Нагадаємо, зовнішня торгівля України у січні-вересні скоротилася на майже 9%, у січні-жовтні спад був також майже 9%.