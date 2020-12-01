Україна на тлі коронакризи втратила майже 7,5% зовнішньої торгівлі

За цей період в Україну імпортували товарів на 48,38 млрд дол. (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року імпорт зменшився на 5,84 млрд дол. або на 10,77%).

Експортували з України на 44,45 млрд дол. (зменшення експорту у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року становило 1,62 млрд дол. або 3,51%).

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:



зернові — на 8,5 млрд дол.



чорні метали — на 7 млрд дол.



жири та олії тваринного та рослинного походження — на 5,2 млрд дол.



Найбільше імпортували до України:



палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — 7,2 млрд дол.



машини, обладнання і механічні пристрої — 5,2 млрд дол.



наземний транспорт, їх частини та обладнання — 4,9 млрд дол.



Нагадаємо, зовнішня торгівля України у січні-вересні скоротилася на майже 9%, у січні-жовтні спад був також майже 9%.