Коронакриза б'є по зовнішній торгівлі України: з початку року спад у 9%

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. За січень-жовтень 2020 року товарообіг України сягнув 82,76 млрд доларів, що на 8,81% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Дефіцит торгівлі товарами за цей період становив 3,2 млрд доларів, скоротившись удвічі у порівнянні з січнем-жовтнем минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держмитслужби.

За цей період в Україну імпортували товарів на понад 43 млрд дол. (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року імпорт зменшився на 5,99 млрд дол. або на 12,21%).

Експортували з України на 39,72 млрд дол. (зменшення експорту у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року становило 2 млрд дол. або 4,82%).

Перше місце за експортом з України — у зернових — на 7,63 млрд дол. Найбільше імпортували до України — палив мінеральних, нафти та продуктів її перегонки — 6,35 млрд дол.

Нагадаємо, у Мінекономіки вказали, що триває адаптація економіки до нових реалій сьогодення та умов функціонування з урахуванням мінливості ситуації з рівнем захворюваності на COVID-19. Окремі види промислової діяльності, будівництво (активне продовження програми "Велике будівництво"), сфера торгівлі (як оптового товарообороту, так і активний розвиток роздрібного сегменту ринку) продемонстрували покращення своєї динаміки.

Водночас у відомстві прогнозують, що падіння економіки різко прискориться у разі локдауну.

Українські Національні Новини

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Економіка

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