Мінекономіки підрахувало падіння ВВП за дев'ять місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Падіння економіки України у січні-вересні оцінюється у 5,5%. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні огляді Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, передає УНН.
"За підсумками 9 місяців 2020 року... зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 5,5% (на рівні 3,6% у ІІІ кв. 2020 року до ІІІ кв. 2019 року, що є вищим значенням, ніж очікувалося раніше – падіння на рівні 6,5%)", - йдеться у повідомленні.
У Мінекономіки при цьому вказали, що у вересні тривала адаптація до нових реалій сьогодення та умов функціонування з урахуванням мінливості ситуації з рівнем захворюваності на COVID-19.
"Окремі види промислової діяльності (зокрема, виробництво споживчих товарів тривалого використання), будівництво (активне продовження програми "Велике будівництво"), сфера торгівлі (як оптового товарообороту, так і активний розвиток роздрібного сегменту ринку) продемонстрували покращення своєї динаміки", - повідомили у відомстві.
Водночас, підкреслили у міністерстві, зниження попиту на природний газ у країнах ЄС (на тлі високого рівня запасів) та на вантажні залізничні перевезення, а також дія обмежень в умовах епідемічних зонувань всередині країни та, відповідно, посилення карантинних обмежень в світі продовжує тиснути на транспортну галузь, яка досить сильно постраждала у квітні.
Окрім того, як вказано, у сільському господарстві відбулося поглиблення темпів падіння через нижчу врожайність пізніх с/г культур (зокрема, кукурудзи, соняшнику, сої та буряка цукрового) на тлі несприятливих погодних умов під час вегетації та нижчі темпи проведення збиральної кампанії, що позначилося на скороченні зібраних площ.
Нагадаєм, за прогнозом Мінекономіки, падіння ВВП України різко прискориться у разі введення локдауну - до 5,6% за підсумком 2020 року проти прогнозованих нині 4,8%.