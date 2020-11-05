Минэкономики подсчитало падение ВВП за девять месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Падение экономики Украины в январе-сентябре оценивается в 5,5%. Об этом говорится в обнародованном сегодня обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает УНН.
"По итогам 9 месяцев 2020 года... уменьшение объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 5,5% (на уровне 3,6% в III кв. 2020 года к ІІІ кв. 2019 года, что выше по значению, чем ожидалось ранее - падение на уровне 6,5%)", - говорится в сообщении.
В Минэкономики при этом указали, что в сентябре дллась адаптация к новым реалиям сегодняшнего дня и условияс функционирования с учетом изменчивости ситуации с уровнем заболеваемости COVID-19.
"Отдельные виды промышленной деятельности (в частности, производство потребительских товаров длительного пользования), строительство (активное продолжение программы "Большое строительство"), сфера торговли (как оптового товарооборота, так и активное развитие розничного сегмента рынка) продемонстрировали улучшение своей динамики", - сообщили в ведомстве.
В то же время, подчеркнули в министерстве, снижение спроса на природный газ в странах ЕС (на фоне высокого уровня запасов) и на грузовые железнодорожные перевозки, а также действие ограничений в условиях эпидемических зонирований внутри страны и, соответственно, усиление карантина в мире продолжает давить на транспортную отрасль, которая довольно сильно пострадала в апреле.
Кроме того, как указано в сельском хозяйстве произошло углубление темпов падения из-за низкой урожайности поздних с/х культур (в частности, кукурузы, подсолнечника, сои и свеклы сахарной) на фоне неблагоприятных погодных условий в период вегетации и низких темпов проведения уборочной кампании, что сказалось на сокращении убранных площадей.
Напомним, по прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины резко ускорится в случае введения локдауна - до 5,6% по итогам 2020 года против прогнозируемых сейчас 4,8%.