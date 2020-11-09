Коронакризис бьет по внешней торговле Украины: с начала года спад в 9%

КИЕВ. 9 ноября. УНН. За январь-октябрь 2020 ujlf товарооборот Украины достиг 82,76 млрд долларов, что на 8,81% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дефицит торговли товарами за этот период составил 3,2 млрд долларов, сократившись вдвое по сравнению с январем-октябрем прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.