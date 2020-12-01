Украина на фоне коронакризиса потеряла почти 7,5% внешней торговли

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. За январь-ноябрь 2020 года товарооборот Украины достиг 92,82 млрд долларов, что на 7,44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дефицит торговли товарами за этот период составил 3,93 млрд долларов, сократившись более чем вдвое по сравнению с январем-ноябрем прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

За этот период в Украине импортировали товаров на 48,38 млрд долл. (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го импорт уменьшился на 5,84 млрд долл. или на 10,77%).

Экспортировали из Украины на 44,45 млрд долл. (уменьшение экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2019-го составил 1,62 млрддолл. или 3,51%).

К тройке наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:

  • зерновые - на 8,5 млрд долл.
  • черные металлы - на 7 млрд долл.
  • жиры и масла животного и растительного происхождения - на 5,2 млрд долл.

Больше всего импортировали в Украину:

  • топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 7,2 млрд долл.
  • машины, оборудование и механические устройства - 5,2 млрд долл.
  • наземный транспорт, их части и оборудование - 4,9 млрд долл.

Напомним, внешняя торговля Украины в январе-сентябре сократилась почти 9%, в январе-октябре спад был также почти 9%.

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