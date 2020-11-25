Кабмін продовжив на рік ембарго на російські товари
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив рішення внести зміни до постанови від 30 грудня 2015 року №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", передає УНН.
Проектом постанови, відповідно до пояснювальної записки, пропонується продовжити до 31 грудня 2021 року застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених Митним тарифом України (піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ) щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ.
Як зазначається в пояснювальній записці, Росія з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про ЗВТ у межах СНД стосовно України, у зв'язку з чим щодо товарів українського походження застосовується ввізне мито у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС.
Також РФ застосовуються інші торговельні заборони і обмеження.
"Зазначені дії з боку РФ наносять шкоду інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України і законним інтересам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, та містять ознаки дискримінаційних дій стосовно України у сфері торгівлі", - вказують Кабміні.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Нагадаємо, що торік Україна продовжила ембарго на російські товари до 2021 року.