Кабмин продлил на год эмбарго на российские товары
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет министров на заседании в среду принял решение внести изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", передает УНН.
Проектом постановления, согласно пояснительной записки, предлагается продлить до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) относительно импорта товаров, страной происхождения которых является РФ.
Как отмечается в пояснительной записке, Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие договора о ЗСТ в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем в отношении товаров украинского происхождения применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.
Также РФ применяются другие торговые запреты и ограничения.
"Указанные действия со стороны РФ наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли", - указывают Кабмине.
Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
В прошлом году Украина продлила эмбарго на российские товары до 2021 года.