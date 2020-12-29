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Минэкономики: против РФ действует запрет импорта на 18,5 млрд грн в год

Киев • УНН

 • 16188 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. На сегодня со стороны Украины относительно Российской Федерации введены меры по запрету импорта на общую сумму 18,5 млрд грн в год. При этом в Украине применяется 29 мер относительно импорта на ориентировочную стоимость 11,7 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики, передает УНН.

Минэкономики: против РФ действует запрет импорта на 18,5 млрд грн в год

"Что касается Российской Федерации, введены меры по запрету импорта на общую сумму 18,5 млрд грн в год", - говорится в сообщении.

При этом указано, что в рамках защиты национального производителя "на сегодня применяется 29 мер относительно импорта на ориентировочную стоимость 11,7 млрд грн".

В частности, обеспечено:

  • защиту интересов национальных товаропроизводителей на внешних рынках (упрощен доступ на рынки Бразилии - автомобильные шины, Таиланд - прокат, ЕС - металлопродукция и другие);
  • защиту украинских товаропроизводителей от растущего импорта и недобросовестной конкуренции, что позволило сохранить промышленное производство в Украине по многим позициям (от машиностроения и металлургии до пищевой промышленности);
  • защиту прав и интересов Украины в торгово-экономической сфере (относительно экспорта леса, железнодорожного подвижного состава, нитрата аммония).

"На данный момент проводится 9 расследований в отношении импорта продукции общей стоимостью 4,9 млрд грн", - указали в министерстве.

Напомним, в ноябре Кабмин продлил на год эмбарго на российские товары - до 31 декабря 2021 года.

Как сообщал УНН, Украина на фоне коронакризиса потеряла почти 7,5% внешней торговли - за январь-ноябрь 2020 года товарооборот Украины достиг 92,82 млрд долларов. Дефицит торговли товарами за этот период составил 3,93 млрд долларов, сократившись более чем вдвое по сравнению с январем-ноябрем прошлого года.

По данным Гостаможслужбы, товарооборот с РФ в 2020 году составил 6,57 млрд долл. Импорт из РФ - 4,09 млрд долл., а экспорт в РФ - 2,48 млрд долл. Дефицит торговли - 1,6 млрд долл. Тогда как товарооборот в 2019 году с РФ составил 10,21 млрд долл. (экспорт - 3,26 млрд долл., импорт - 6,95 млрд долл.), дефицит торговли достигал 3,68 млрд долл.

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