Мільйони українців зірвали план з перетворення України на малоросійський закуток російської імперії - Президент.
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Мільйони українців вийшли на площі й вулиці щоб зірвати план з перетворення України на малоросійський закуток російської імперії. Про це Президент України Петро Порошенко під час відеозвернення з нагоди Дня Гідності і Свободи, передає УНН.
"Три роки тому кілька сотень сміливих дівчат та юнаків, без участі жодних політиків, зібралися на Євромайдан, — щоби висловити мирний протест проти дій режиму Януковича, який вкрав у них велику європейську мрію. Звіряче побиття молоді “беркутом” сколихнуло тоді всю країну. За лічені дні вже мільйони українців вийшли на площі й вулиці. Вийшли, щоб зірвати план з перетворення України на малоросійський закуток російської імперії. Щоб продемонструвати свій проєвропейський вибір.
Per aspera ad astra. Шлях до зірок пролягає через терни — такий сенс крилатого вислову, який ми дуже добре знаємо. Та в листопаді тринадцятого ніхто навіть уявити собі не міг, наскільки важкі випробування підготувала нам доля… І яку високу ціну випаде заплатити за такі цінності, як свобода, гідність та незалежність", - заявив Президент.
Нагадаємо, П.Порошенко привітав українців з Днем Гідності та Свободи.