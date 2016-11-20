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15 марта, 19:03 • 108311 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147557 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126132 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119475 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106320 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102154 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95798 просмотра

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Миллионы украинцев сорвали план по превращению Украины в малороссийский закуток российской империи - Президент

Миллионы украинцев сорвали план по превращению Украины в малороссийский закуток российской империи - Президент

Киев • УНН

 • 9127 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Миллионы украинцев вышли на площади и улицы чтобы сорвать план по превращению Украины в малороссийский закуток российской империи. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время видеообращения по случаю Дня Достоинства и Свободы, передает УНН.

"Три года назад несколько сотен смелых девушек и юношей без участия каких-либо политиков собрались на Евромайдан, – чтобы выразить мирный протест против действий режима Януковича, который украл у них большую европейскую мечту. Зверское избиение молодежи "Беркутом" всколыхнуло тогда всю страну. Через считанные дни уже миллионы украинцев вышли на площади и улицы. Вышли, чтобы сорвать план по превращению Украины в малороссийский закуток российской империи. Чтобы продемонстрировать свой проевропейский выбор.

Per aspera ad astra. Путь к звездам лежит через тернии - таков смысл крылатого выражения, который мы очень хорошо знаем. В ноябре 2013 года никто даже представить себе не мог, насколько тяжелые испытания подготовила нам судьба... И какую высокую цену выпадет заплатить за такие ценности, как свобода, достоинство и независимость", - заявил Президент.

Напомним, П.Порошенко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

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