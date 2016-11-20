Миллионы украинцев сорвали план по превращению Украины в малороссийский закуток российской империи - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Миллионы украинцев вышли на площади и улицы чтобы сорвать план по превращению Украины в малороссийский закуток российской империи. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время видеообращения по случаю Дня Достоинства и Свободы, передает УНН.
"Три года назад несколько сотен смелых девушек и юношей без участия каких-либо политиков собрались на Евромайдан, – чтобы выразить мирный протест против действий режима Януковича, который украл у них большую европейскую мечту. Зверское избиение молодежи "Беркутом" всколыхнуло тогда всю страну. Через считанные дни уже миллионы украинцев вышли на площади и улицы. Вышли, чтобы сорвать план по превращению Украины в малороссийский закуток российской империи. Чтобы продемонстрировать свой проевропейский выбор.
Per aspera ad astra. Путь к звездам лежит через тернии - таков смысл крылатого выражения, который мы очень хорошо знаем. В ноябре 2013 года никто даже представить себе не мог, насколько тяжелые испытания подготовила нам судьба... И какую высокую цену выпадет заплатить за такие ценности, как свобода, достоинство и независимость", - заявил Президент.
Напомним, П.Порошенко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.