Милованов розповів, як пожвавити економічне зростання України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Для справжніх змін у рівні економіки України влада має робити ризиковані кроки й працювати над перекваліфікацією працівників. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв’ю НВ, передає УНН.
“Вони (інвестиції — ред.) мають значно зрости. Це залежить від того, чи повірять світ і українці, що тепер буде інакше. Я повірив. Але більшість людей ще придивляються. А так не працюють справжні зміни. Потрібно ризикувати, вірити, йти і робити. Ти ніколи не полетиш у космос, якщо не будеш вірити, що можна полетіти в космос”, — зазначив міністр.
При цьому він наголосив, що Україні не просто потрібно досягти економічного зростання, а поліпшити життя людей за допомогою зростання, втім з цим є проблема.
“У нас існує дві України. Одна для людей, у яких великі зарплати, за якими бігають, полюють рекрутингові компанії, та яких не вистачає для роботодавців. Й інша — де люди отримують мало. Там вище безробіття, менше робочих місць, і вони скорочуються... Коли ми робимо нові інвестиції, впроваджуємо нові технології, ми розігріваємо оцей, перший, ринок. Ми створюємо ще більше робочих місць для людей, які розуміють високі технології. І знищуємо робочі місця на тих ринках, де вони не потрібні”, — пояснив міністр.
На його думку, команда Міністерства розвитку економіки має думати про перекваліфікацію людей із тим, щоб економічний розвиток стосувався якомога більшої кількості громадян.
Нагадаємо, боротьба з тіньовою економікою не є самоціллю Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.