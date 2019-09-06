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Милованов: певна частина тіньової економіки - це нормально

Милованов: певна частина тіньової економіки - це нормально

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Боротьба з тіньовою економікою не є самоціллю Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов розповів у інтерв’ю журналу "Новое время", передає УНН.

"Не з компаніями потрібно боротись, не з їх бізнес-ідеями. Необхідно, щоб правила гри стимулювали розвиток більш успішних компаній. Тому боротьба з тіньовою економікою – не самоціль. Я борюсь з нею, тому що вона спотворює правила гри і не дає нам розвиватись економічно. При цьому розумію, що певна частина тіньової економіки – це нормально", - сказав Милованов.

Як приклад міністр навів компанії, які лише почали займатись бізнесом. "Розумієте, якщо у нас фермер встає на ноги, десь взяв готівку і не заплатив податок, але через це він зміг купити собі ще один трактор, то, може, це добре?" - пояснив свою думку Милованов.

Нагадаємо, депутат Олексій Леонов заявив про необхідність реформування податкової системи.

Українські Національні Новини

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