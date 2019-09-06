Милованов: определенная часть теневой экономики - это нормально

"Не с компаниями нужно бороться, не с их бизнес-идеями. Необходимо, чтобы правила игры стимулировали развитие более успешных компаний. Поэтому борьба с теневой экономикой - не самоцель. Я борюсь с ней, потому что она искажает правила игры и не дает нам развиваться экономически. При этом понимаю, что определенная часть теневой экономики - это нормально", - сказал Милованов.

В качестве примера министр привел компании, только начавшие заниматься бизнесом. "Понимаете, если у нас фермер встает на ноги, где-то взял наличные и не заплатил налог, но из-за этого он смог купить себе еще один трактор, то, может, это хорошо?" - пояснил свое мнение Милованов.

Напомним, депутат Алексей Леонов заявил о необходимости реформирования налоговой системы.