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Податкова система давно потребує масштабних змін – Леонов

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олексій Леонов під час Ukraine Tax Forum заявив про необхідність реформування податкової системи в Україні, передає УНН.

Парламентар виступив з ініціативою створення нової робочої групи при Комітеті Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Під час свого спічу нардеп наголосив на високій потребі реформування податкової системи України.

“За статистикою, майже 50% підприємницької діяльності не оподатковується взагалі, або лише частково. Це відбувається завдяки “тіньовим поборам”, які влаштовують представники Виконавчої влади. Саме вони дестабілізують систему оподаткування й заважають бізнесу та країні створювати умови співпраці, що будуть прийнятними та зручними для обох сторін”, – додав Леонов.

Перший український Форум присвячений податковій системі Ukraine Tax Forum об'єднав представників влади, бізнесу та експертів. Головні питання, що обговорювалися на Форумі: тіньовий бізнес, проблеми адміністрування податків та кадрової політики в державних органах, контрабанда, необхідність створення нової незалежної Державної Службі доходів і зборів тощо.

Результатом роботи Форуму став пакет розв'язання проблемних питань, що перешкоджають стабільному розвитку податкової системи України.

Українські Національні Новини

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