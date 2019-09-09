Милованов рассказал, как оживить экономический рост Украины

“Они (инвестиции — ред.) должны значительно возрасти. Это зависит от того, поверят ли мир и украинцы, что теперь будет иначе. Я поверил. Но большинство людей еще присматриваются. А так не работают настоящие изменения. Нужно рисковать, верить, идти и делать. Ты никогда не полетишь в космос, если не будешь верить, что можно полететь в космос”, — отметил министр.

При этом он подчеркнул, что Украине не просто нужно достичь экономического роста, а улучшить жизнь людей за счет роста, однако с этим есть проблема.

“У нас существует две Украины. Одна для людей, у которых большие зарплаты, по которым бегают, охотятся рекрутинговые компании, и которых не хватает для работодателей. И другое — где люди получают мало. Там выше безработица, меньше рабочих мест, и они сокращаются... Когда мы делаем новые инвестиции, внедряем новые технологии, мы разогреваем этот, первый, рынок. Мы создаем еще больше рабочих мест для людей, которые понимают высокие технологии. И уничтожаем рабочие места на тех рынках, где они не нужны”, — пояснил министр.

По его мнению, команда Министерства развития экономики должна думать о переквалификации людей с тем, чтобы экономическое развитие касалось как можно большего количества граждан.

Напомним, борьба с теневой экономикой не является самоцелью Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.