Милованов не вбачає зла у продажі української землі іноземцям

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що не вважає іноземців злом для української сільськогосподарської галузі. Про це він заявив під час пресмарафону щодо законопроекту про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні, передає кореспондент УНН.