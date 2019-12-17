Милованов не вбачає зла у продажі української землі іноземцям
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що не вважає іноземців злом для української сільськогосподарської галузі. Про це він заявив під час пресмарафону щодо законопроекту про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні, передає кореспондент УНН.
"Я особисто не погоджуюся з тим, що іноземці є зло для української сільськогосподарської галузі. Вважаю більшим злом є ті бандюги, які сьогодні крадуть державну землю, обробляють її втиху і не дозволяють українській економіці розвиватися", - заявив Милованов.
За його словами, якщо продовжувати мораторій на землю, то стануть більшими агрохолдинги, частина з яких в Україні фінансується іноземцями.
"Ну, якщо українське суспільство не хоче, щоб іноземці фінансували роботу на землі, тоді насправді реформа землі потрібна", - зазначив Милованов.
Нагадаємо, голова комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський заявив, у комітет під час підготовки до другого читання законопроекту №2178-10 щодо запровадження ринку землі передані на розгляд поправки стосовно зменшення кількості гектарів земель в одні руки та продажу українських земель іноземцям.
За словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, питання продажу землі іноземцям буде вирішуватися українським народом на референдумі.
У свою чергу, Президент України Володимир Зеленський заявив, що пакет законопроектів про народовладдя (референдум) буде прийнятий найближчим часом.