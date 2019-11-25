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Зеленський: пакет законопроектів про референдум буде прийнято найближчим часом

Київ • УНН

 • 8624 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Пакет законопроектів про народовладдя (референдум) буде прийнятий найближчим часом. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook-сторінці Глави держави, передає УНН.

“Прийняли закон у першому читанні, закон про ринок землі, земельну реформу, зняття мораторію на продаж землі... Ми цим дуже пишаємось, і, як ми і обіцяли, перед другим читанням нашого законопроекту ми внесемо зміни, що стосуються продажу землі іноземцям — фізичним особам та іноземним компаніям, можливість придбати українську землю іноземцям буде тільки після рішення референдуму... Тому пакет законопроектів про народовладдя — це і є референдум — обов’язково їх приймемо найближчим часом”, — сказав Президент.

Щодо ринку землі він додав, що “перед другим читанням зменшимо ліміт і обов’язково наступного року ми плануємо — і це вже закладено в новому бюджеті — виділити 4 мільярди на підтримку маленьких фермерів”.

Нагадаємо, раніше голова партії “Слуга народу” і перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко повідомив, що законопроект про референдум може бути підтриманий у першому читанні вже у січні.

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