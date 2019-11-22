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Корнієнко назвав орієнтовні терміни проходження законопроекту про референдум першого читання

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Законопроект про референдум  може бути підтриманий у першому читанні вже у січні. Про це повідомив голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в ефірі радіо ”Новое время”, передає УНН.

"... на цій сесії є потенціал в першому читанні отримати (законопроект про референдум - ред.). Наприклад, у січні”, - зазначив Корнієнко.

Разом з тим, він не відкидає, що законопроект пройде перше читаття уже на початку наступної сесії, що відбудеться у лютому.

Раніше перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що блок проектів законів, які стосуються народовладдя, найближчим часом будуть внесені до сесійної зали. 

Як повідомляв УНН, депутати до нового року планують презентувати закон про народовладдя.

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