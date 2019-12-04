У ВР розповіли, які правки до закону про ринок землі найбільш дискусійні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У профільний парламентський комітет - з питань аграрної та земельної політики - під час підготовки до другого читання законопроекту №2178-10 щодо запровадження ринку землі передані на розгляд поправки стосовно зменшення кількості гектарів земель в одні руки та продажу українських земель іноземцям. Про це під час парламентських слухань у залі засідань ВРУ щодо ринку землі сказав голова цього комітету ВРУ Микола Сольський, передає кореспондент УНН.
"По підготовці до другого читання найбільш дискусійними є два питання. Перше - це участь іноземців серед засновників українських юридичних осіб, які матимуть право придбавати землю. За результатами широкої дискусії Президентом була прийнята позиція, відповідно до якої іноземці будуть допущені до участі в українських юридичних особах, які зможуть купувати землю лише за умови, що це буде підтримано на референдумі", - зазначив Сольський.
За його словами, вказані правки вже внесені на розгляд комітету.
"Друге питання - це концентрація земель. Запропонована норма про обмеження справді сильно дискусійна. Ця планка буде очевидно в рази зменшена. Багато правок з цього питання вже передані на розгляд комітету", - сказав Сольський.
Нагадаємо, голова комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський повідомляв, що зараз немає обмежень юридичній особі, заснованій іноземцями, скупити 4 млн гектарів української землі.