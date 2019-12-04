У ВР розповіли, які правки до закону про ринок землі найбільш дискусійні

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У профільний парламентський комітет - з питань аграрної та земельної політики - під час підготовки до другого читання законопроекту №2178-10 щодо запровадження ринку землі передані на розгляд поправки стосовно зменшення кількості гектарів земель в одні руки та продажу українських земель іноземцям. Про це під час парламентських слухань у залі засідань ВРУ щодо ринку землі сказав голова цього комітету ВРУ Микола Сольський, передає кореспондент УНН.