В ВР рассказали, какие правки в закон о рынке земли наиболее дискуссионные

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В профильный парламентский комитет - по вопросам аграрной и земельной политики - при подготовке ко второму чтению законопроекта №2178-10 о введении рынка земли переданы на рассмотрение поправки относительно уменьшения количества гектаров земель в одни руки и продажи украинских земель иностранцам. Об этом во время парламентских слушаний в зале заседаний ВРУ по рынку земли сказал председатель этого комитета ВРУ Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"По подготовке ко второму чтению наиболее дискуссионными являются два вопроса. Первый - это участие иностранцев среди учредителей украинских юридических лиц, имеющих право приобретать землю. По результатам широкой дискуссии Президентом была принята позиция, согласно которой иностранцы будут допущены к участию в украинских юридических лицах, которые смогут покупать землю только при условии, что это будет поддержано на референдуме", - отметил Сольский.

По его словам, указанные поправки уже внесены на рассмотрение комитета.

"Второй вопрос - это концентрация земель. Предложенная норма об ограничении действительно сильно дискуссионная. Эта планка будет очевидно в разы уменьшена. Многие поправки по этому вопросу уже переданы на рассмотрение комитета", - сказал Сольский.

Напомним, председатель комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский сообщал, что сейчас нет ограничений юрлицу, основанной иностранцами, скупить 4 млн гектаров украинской земли.

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