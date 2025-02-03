Мільярди, втрачені через АРМА, могли б замінити кошти USAID - нардеп Гончаренко

Держава втрачає мільярди гривень через корупційні схеми, зокрема через неефективну діяльність Агентства з розшуку і менеджменту активів. Цей орган, за висновками Рахункової палати, не лише неефективно управляє арештованими активами, а й сприяє незаконним операціям із державним майном. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

За його словами, АРМА, яка мала б працювати на користь держави, насправді приносить величезні збитки та допомагає окремим особам. Він нагадав, що аудит Рахункової палати виявив численні порушення у сфері управління арештованими активами.

"Один із найбільш кричущих кейсів – "Укрнафтобуріння". Корпоративні права компанії АРМА без оцінки і конкурсу передала в управління "Укрнафті" на сфальшованих підставах. Було незаконно виплачено дивіденди, які мали отримати акціонери. Проблема в тому, що ні АРМА, ні "Укрнафта" не є акціонерами і не мали жодного права розпоряджатися цими грошима", - заявив Гончаренко.

Нардеп наголосив, що через бездіяльність і сумнівні рішення агентства держава вже втратила мільярди гривень.

"І що тепер маємо? 0,5 мільярда кубометрів газу – просто не видобуто. Понад 2,5 мільярда гривень податків – не надійшли в бюджет. Іноземні інвестори втратили контроль над своїми активами", – підкреслив він.

Гончаренко наголосив, що замість того, щоб шукати внутрішні резерви для покриття фінансування деяких програм USAID, держава має припинити витрачати мільярди на роботу певних держструктур.

"Тож коли нам кажуть, що "потрібно шукати внутрішні резерви", варто запитати: чому замість наповнення бюджету його продовжують грабувати?" – резюмує Гончаренко.

Нагадаємо

Нещодавно Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами. Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах: недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів; неповні дані про активи у реєстрі; неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

У Transparency International Ukraine зазначили, що "невтішні" висновки Рахункової палати за результатами аудиту в Агентстві з розшуку і менеджменту активів мають стати основою для реформування цього органу.

Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна, коментуючи звіт Рахункової палати, заявила, що управління арештованими активами залишається однією з найбільших проблем Агентства з розшуку та менеджменту активів. За її словами, за час повномасштабної війни держава могла втратити дохід від управління майном на суму щонайменше 850 мільйонів гривень.