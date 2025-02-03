Миллиарды, потерянные из-за АРМА, могли бы заменить средства USAID - нардеп Гончаренко

Государство теряет миллиарды гривен из-за коррупционных схем, в частности из-за неэффективной деятельности Агентства по розыску и менеджменту активов. Этот орган, по выводам Счетной палаты, не только неэффективно управляет арестованными активами, но и способствует незаконным операциям с государственным имуществом. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

По его словам, АРМА, которая должна была бы работать в пользу государства, на самом деле приносит огромные убытки и помогает отдельным лицам. Он напомнил, что аудит Счетной палаты выявил многочисленные нарушения в сфере управления арестованными активами.

"Один из самых вопиющих кейсов - "Укрнефтебурение". Корпоративные права компании АРМА без оценки и конкурса передала в управление "Укрнафте" на сфальсифицированных основаниях. Были незаконно выплачены дивиденды, которые должны были получить акционеры. Проблема в том, что ни АРМА, ни "Укрнафта" не являются акционерами и не имели никакого права распоряжаться этими деньгами", - заявил Гончаренко.

Нардеп подчеркнул, что из-за бездействия и сомнительных решений агентства государство уже потеряло миллиарды гривен.

"И что теперь имеем? 0,5 миллиарда кубометров газа - просто не добыто. Более 2,5 миллиарда гривен налогов - не поступили в бюджет. Иностранные инвесторы потеряли контроль над своими активами", - подчеркнул он.

Гончаренко отметил, что вместо того, чтобы искать внутренние резервы для покрытия финансирования некоторых программ USAID, государство должно прекратить тратить миллиарды на работу определенных госструктур.

"Поэтому когда нам говорят, что "нужно искать внутренние резервы", стоит спросить: почему вместо наполнения бюджета его продолжают грабить?" - резюмирует Гончаренко.

Напомним

Недавно Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

В Transparency International Ukraine отметили, что "неутешительные" выводы Счетной палаты по результатам аудита в Агентстве по розыску и менеджменту активов должны стать основой для реформирования этого органа.

Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина, комментируя отчет Счетной палаты, заявила, что управление арестованными активами остается одной из самых больших проблем Агентства по розыску и менеджменту активов. По ее словам, за время полномасштабной войны государство могло потерять доход от управления имуществом на сумму не менее 850 миллионов гривен.