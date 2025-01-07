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Мікроавтобус з 8 пасажирами перекинувся на Закарпатті: серед постраждалих дитина

Київ • УНН

 • 24251 перегляди

У Хустському районі мікроавтобус Renault Trafic з'їхав з дороги та врізався в дерево. Двоє дорослих госпіталізовані, інші пасажири, включаючи трирічну дитину, отримали медичну допомогу.

На Закарпатті у Хустському районі сталася дорожньо-транспортна пригода на автошляху в межах села Бороняво. На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.

Деталі

Пасажирський мікроавтобус Renault Trafic з’їхав із дороги, врізався в дерево та перекинувся. У салоні перебували 8 осіб, серед яких була дитина 2020 року народження. 

Усі постраждалі були доставлені до Хустської центральної лікарні. Після медичного огляду двоє дорослих, жінка 1963 року народження та чоловік 1971 року народження, залишилися під наглядом лікарів у травматологічному відділенні. Інші пасажири отримали необхідну медичну допомогу і після огляду були відпущені додому. 

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

На Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода: є постраждалі12.07.24, 01:45 • 17530 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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