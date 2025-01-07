Микроавтобус с 8 пассажирами перевернулся на Закарпатье: среди пострадавших ребенок
Киев • УНН
В Хустском районе микроавтобус Renault Trafic съехал с дороги и врезался в дерево. Двое взрослых госпитализированы, остальные пассажиры, включая трехлетнего ребенка, получили медицинскую помощь.
На Закарпатье в Хустском районе произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге в пределах села Бороняво. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.
Детали
Пассажирский микроавтобус Renault Trafic съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся. В салоне находились 8 человек, среди которых был ребенок 2020 года рождения.
Все пострадавшие были доставлены в Хустскую центральную больницу. После медицинского осмотра двое взрослых, женщина 1963 года рождения и мужчина 1971 года рождения, остались под наблюдением врачей в травматологическом отделении. Другие пассажиры получили необходимую медицинскую помощь и после осмотра были отпущены домой.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
На Ровенщине произошло дорожно-транспортное происшествие: есть пострадавшие11 июл. 2024, 22:45 • 17388 просмотров