Микроавтобус с 8 пассажирами перевернулся на Закарпатье: среди пострадавших ребенок

На Закарпатье в Хустском районе произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге в пределах села Бороняво. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Детали

Пассажирский микроавтобус Renault Trafic съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся. В салоне находились 8 человек, среди которых был ребенок 2020 года рождения.

Все пострадавшие были доставлены в Хустскую центральную больницу. После медицинского осмотра двое взрослых, женщина 1963 года рождения и мужчина 1971 года рождения, остались под наблюдением врачей в травматологическом отделении. Другие пассажиры получили необходимую медицинскую помощь и после осмотра были отпущены домой.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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