В Ровенской области произошло ДТП. К сожалению, есть травмированные. Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает УНН.

Детали

На улице Соборной в Ровенской области, напротив парка Химик, произошло дорожно-транспортное происшествие с травмированными. В результате инцидента затруднено движение транспортных средств на этом участке.

На месте происшествия работают патрульные, которые регулируют дорожное движение и обеспечивают безопасность.

Водителей призывают быть особенно внимательными за рулем и соблюдать все правила дорожного движения. Рекомендуется планировать свои маршруты с учетом этой информации, чтобы избежать пробок и обеспечить безопасную поездку.

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