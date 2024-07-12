Киев • УНН
Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на улице Соборной в Ривненской области, напротив парка "Химиков", что повлекло осложнение дорожного движения и потребовало вмешательства полиции для регулирования движения и обеспечения безопасности.
В Ровенской области произошло ДТП. К сожалению, есть травмированные. Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает УНН.
Детали
На улице Соборной в Ровенской области, напротив парка Химик, произошло дорожно-транспортное происшествие с травмированными. В результате инцидента затруднено движение транспортных средств на этом участке.
На месте происшествия работают патрульные, которые регулируют дорожное движение и обеспечивают безопасность.
Водителей призывают быть особенно внимательными за рулем и соблюдать все правила дорожного движения. Рекомендуется планировать свои маршруты с учетом этой информации, чтобы избежать пробок и обеспечить безопасную поездку.
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