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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
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