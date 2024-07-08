На Ровенщине 17-летний парень на мотоцикле сбил трех девушек

В Ровенской области 17-летний парень на мотоцикле наехал на трех девушек - 15-ти, 16-ти и 17-ти лет - которые, предварительно, шли по дороге, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

Сообщение о ДТП между населенными пунктами Велихов и Большое Вербче поступило в полицию около 23 часов шестого июля.

Следственно-оперативная группа установила, что 17-летний житель села Большое Вербче, управляя мотоциклом "Loncin", допустил наезд на трех односельчанок - 15-ти, 16-ти и 17-ти лет, которые, по предварительной информации, шли по проезжей части.

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Все участники ДТП получили телесные повреждения: двух девушек госпитализировали, а водителя и 15-летнюю после обследования отпустили.

Известно, что несовершеннолетний не имел водительского удостоверения, а двухколесный взял у отца.

Следователь начал досудебное расследование по ч.1 ст.286 УК Украины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.