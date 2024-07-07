Масштабное ДТП на Ровенщине: полиция изучает основные версии причины аварии, в которой погибли 14 человек

Следователи изучают несколько возможных причин аварии, которая произошла 6 июля в Ровенской области и привела к гибели 14 человек. Об этом сказал руководитель Ровенской областной прокуратуры Андрей Рудницкий, во время брифинга, передает УНН.

На данный момент рассматривается несколько версий относительно этой трагедии. Одна из них - это повреждение колеса грузового автомобиля, в результате чего он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом - сказал Андрей Рудницкий.

Также среди версий выпуск на маршрут владельцем и должностными лицами технически неисправных транспортных средств, невнимательность водителя и нарушение правил дорожного движения.

По словам прокурора Рудницкого, был проведен осмотр места происшествия с участием экспертов и специалистов для проверки различных версий. Уже назначено 18 различных экспертиз, включая автотехнические и судебно-медицинские, которые охватывают анализы на алкоголь в крови водителей. Также были проведены допросы свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Расследование продолжается. Тела всех погибших идентифицировали

Напомним

В Ровенской области в результате столкновения цистерны и маршрутки погибли 14 человек. Под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры начато досудебное расследование.

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