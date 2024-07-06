Все обстоятельства выясняются: Зеленский отреагировал на масштабное ДТП в Ровенской области, в котором погибли 14 человек
Киев • УНН
Ужасное дорожно-транспортное происшествие в Ровенской области Украины унесло жизни 14 человек, в том числе одного ребенка, когда грузовик столкнулся с микроавтобусом.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабное ДТП в Ровенской области, в котором погибли 14 человек, и заверил - все обстоятельства выясняют, передает УНН.
"Сегодня в Ровенской области вблизи села Верхов, к сожалению, произошла страшная авария на дороге. Грузовик ударил микроавтобус. Много людей было в нем. По состоянию на это время известно о четырнадцати погибших, и среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким. Выясняются все обстоятельства - как и почему это произошло", - сказал Зеленский во время видеообращения.
По его словам, все необходимые службы на месте. Как только будет больше подробностей, правоохранители и областная власть выйдут в СМИ со всеми деталями.
Масштабное ДТП на Ровенщине: автоцистерна столкнулась с маршруткой, погибли 14 человек6 июля 2024, 14:23 • 12805 просмотров